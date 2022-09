Jubiläums-Party vom 29.09. – 10.10.2022

5 Jahre voller modischer Highlights, toller Begegnungen und unvergesslicher [ea]Club-Events. 5 Jahre emilio adani in Koblenz! Wir haben Grund zum Feiern und laden ganz herzlich ein!

DIE JUBILÄUMS-PARTY

Die große Jubiläums-Party mit besonderen Aktions-Highlights findet vom 29.09. – 10.10.2022 statt. Mehr als 2.000 treue [ea]Club-Mitglieder wurden per Post zur Party eingeladen. Zusätzlich freuen wir uns auf hoffentlich viele neue Gesichter und Pressevertreter aus Koblenz! Auf alle Besucher warten im Aktions-Zeitraum kalte Drinks, leckere Snacks, ein bestgelauntes emilio adani-Team und ein attraktiver Shopping-Bonus.

WIR WOLLEN DANKE SAGEN!

Wir bedanken uns für 5 Jahre emilio adani in Ihrer Stadt. „Mann braucht nicht viel: Nur das Richtige!“ Die besondere emilio adani-Mission ist in den vergangenen Jahren bei Kunden, Nachbarn, Partnern und dem [ea]Team vor Ort verankert worden. „Wir sind mit Koblenz eng verbunden. Wir haben auch hier in den nächsten Jahren große Ziele, wollen uns weiterentwickeln und unserer Aufgabe als „Personal Trainer in Sachen Männermode“ gerecht werden“, sagt Bernd Bosch, Inhaber und Geschäftsführer der Engbers GmbH & Co.KG, der Dachmarke von emilio adani. Unser gemeinsames Erfolgsrezept? Die Leidenschaft für stylische Männermode und ein freundschaftliches Miteinander. Zusammen schaffen wir einzigartige Einkaufserlebnisse für Männer. Egal, ob ein ausgiebiger Shopping-Tag ansteht, oder nur schnell das fehlende Hemd gesucht wird: Bei emilio adani finden Männer authentische, unkomplizierte und wandelbare Outfits, die perfekt auf ihren dynamischen Alltag abgestimmt sind. Stoßen wir gemeinsam in ausgelassener Jubiläums-Stimmung darauf an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch zur großen Jubiläums-Party

in Koblenz, Hohenfelder Straße 22, 56068, Koblenz

DAS SIND WIR – emilio adani:

Mode ist mehr als Stoff und Design. Mode ist ein Lebensgefühl. Schließlich gibt es nichts, was enger mit unserem Leben verbunden ist, als die Kleidung, die wir tragen. Das Männermode-Label emilio adani gehört zu den deutschen Top-Unternehmen im mittelpreisigen Premium-Segment. Die konsequente Orientierung an den Anforderungen moderner Männer und überdurchschnittlich hohen Stil- und Qualitätsmaßstäben sichert Wachstum und Kundenloyalität. Es werden nur beste Materialien ausgesucht, verwendet und schließlich hochwertig verarbeitet. Durch ehrliche und kompetente Beratung und unser unkompliziertes, aber ausgeklügeltes Outfit-Denken bieten wir Männern modische Orientierung in einer immer komplexeren Welt. Freude, Herzlichkeit, Ehrlichkeit und Entertainment sind Verkaufsattribute, die Männer mit emilio adani verbinden.

Hinter „emilio adani“ steckt ein junges und aufstrebendes Label für City-Abenteurer, das von den Machern von engbers ins Leben gerufen wurde und mit der gleichen Kompetenz konzipiert und geführt wird. emilio adani ist die modische Erweiterung des engbers-Sortiments und transportiert das Lebensgefühl der Stadt. Die perfekte Mode für alle Männer die im Leben stehen und noch viel vorhaben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.emilioadani.com oder folgen Sie uns auf Instagram (@emilio_adani) und Facebook (@emilioadani.mode).