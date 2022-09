Neuwied (ots) – Am Donnerstag, 22.09.2022, wurde im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr ein PKW, Porsche Macan, in der Hermannstraße in 56564 Neuwied durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Porsche stand in Höhe des Amtsgerichts Neuwied geparkt längs zur Fahrbahn in Richtung Rheinbrücke.

Vermutlich beim Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel des Porsche durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Neuwied sucht daher Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email unter pineuwied@polizei.rlp.de entgegen.