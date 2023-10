Unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“ erwartet die Besucher an verschiedenen Locations in der Koblenzer Innenstadt ein vielfältiges Indoor-Programm mit Shopping-Angeboten, Musik und Getränken. Das Koblenzer Late-Night-Shopping findet unter dem Motto “Jetzt wird’s bunt” am 3. November von 18 bis 22 Uhr statt. Dörthe Dutt begleitet das Event in der Koblenzer Innenstadt und nimmt die Besucher und Interessierte bei ihrer Reise vor Ort und über ihr Instagram-Profil mit. Antenne Koblenz startet zum Late Night Shopping die erste Koblenzer Pop Up Disco.

„Der Herbst ist eingetroffen, aber wir lassen uns die Shopping-Stimmung nicht nehmen. Ich freue mich auf einen Abend, an dem wir das Thema Erlebnisshopping in einem neuen, bunten Konzept aufleben lassen und bedanke mich bei allen Geschäften, die sich beteiligen und den Shoppingabend mitgestalten“, sagt Miriam Schuff, Citymanagerin und Geschäftsführerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.

Auf dem Nachtmarkt im sander Hotel auf der Casinostraße 17 stellen zwölf regionale Aussteller ihre Produkte vor und laden bei Musik, leckeren Drinks und Snacks zum Verweilen und Shoppen ein. Für den Nachtmarkt stellt das sander Hotel sowohl den Restaurantbereich als auch die Außenterrasse zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenfrei. Unweit vom sander Hotel befindet sich die Manüfaktur Edelmetallwerkstatt (Casinostraße 35). Neben individuellem Schmuck erleben die Besucher hier musikalische Klänge von dem Künstler „Oberlin“ aus Koblenz.

Im Entenpfuhl 37 öffnet der Fashion Store ella b. seine Türen. Als Special findet hier um 18:00 Uhr eine exklusive, bunte „Dörthe Dutt & Queens Modenschau“ statt. Weitere teilnehmende Händler mit verschiedenen Aktionen an diesem Abend sind Pfeffersack & Söhne an der Liebfrauenkirche 1, Schmuckstück Manufaktur an der Liebfrauenkirche 8, die Atlas Bar in der Florinspfaffengasse 1, der italienische Herrenausstatter DE FILIPPO uomo am Plan 1, WORLD auf der Marktstraße 2, Iris Woldenga im Altenhof 7, Vanezia Concept Store auf der Löhrstraße 3 und der Namaste Bazar und Sound Garden im Kunstgässchen.

Ab 21 Uhr spielt in der Kaffeewirtschaft (Münzplatz 14) der Radiomoderator, Musiker und Kabarettist Christopher Ströbl am Flügel. Von 22 bis 24 Uhr befindet sich die Pop Up Disco von Antenne Koblenz zur After Work Party bei Kuj’s Café & Bar auf der Münzstraße 2-4.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.koblenz

.de/latenightshopping/.