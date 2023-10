Bei der „Night of Talents“ am 14. November 2023 lassen sich Berufe in Hotellerie und Gastgewerbe hautnah erleben Gastfreundschaft als Berufschance: Die zweite „Night of Talents“ steht vor der Tür und bietet am 14. November 2023 von 18.30 bis 21.30 Uhr eine einzigartige Gelegenheit, die vielfältigen Berufe in der Hotellerie und im Gastgewerbe live zu erleben. Die landesweite Aktion wird vom Arbeitgebernetzwerk „Working Family“ initiiert, welches sich aus familiengeführten Betrieben aus Gastronomie und Hotellerie in Rheinland-Pfalz zusammensetzt. Höhr-Grenzhausen. In diesem Jahr öffnen das Hotel Heinz und das Hotel Zugbrücke Grenzau erneut ihre Türen für alle Interessierten. Die „Night of Talents bietet spannende Einblicke in verschiedene Berufe und Karrierewege und richtet sich an junge Menschen auf der Suche nach einer interessanten Ausbildung, deren Eltern sowie potenzielle Quereinsteiger. Christina Heinz, Mitglied der Geschäftsführung im Hotel Heinz, betont die Bedeutung dieser Veranstaltung: „Es ist eine tolle Gelegenheit, die Werte in einer familiären Arbeitsatmosphäre kennenzulernen und mit den Working Family Betrieben als attraktive Arbeitgeber in Kontakt zu kommen.“ Die „Night of Talents“ verspricht eine breite Palette an Vorträgen, Vorführungen, Führungen und Mitmach- Aktionen bei den teilnehmenden Familienbetrieben. Zukünftige Talente haben die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder aktiv zu erkunden: Von Cocktails mixen, Schnippeln, Abschmecken, Eindecken, Reservieren bis zum Servieren – alle Aktivitäten können unter Anleitung von Profis ausprobiet werden. Das Hotel Heinz bietet darüber hinaus eine Schokoladen- und Pralinen- Verkostung, ein Warenkunde-Rätsel rund ums Thema Kräuter, Obst und Gemüse, sowie eine große Hausführung mit Gewinnspiel. Auch im Hotel Zugbrücke gibt es direkt vor Ort einiges zu entdecken: Bei einer Besichtigung der hauseigenen Brauerei gibt es Informationen zur Bierherstellung und natürlich eine Kostprobe aus dem Lagertank. Neben einer Talkrunde mit den Ausbilder:innen wartet außerdem ein Pizzasnack aus dem 485Grad Ofen auf die Interessierten. Die „Night of Talents“ bietet die einzigartige Gelegenheit, die Welt der Gastronomie zu erkunden und erste Kontakte zu knüpfen – für einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder eine Festanstellung als Fachkraft. „Die Veranstaltung war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Wir hatten zahlreiche interessierte junge Menschen zu Gast, teils mit Familie und konnten zeigen, wie attraktiv und vor allem vielfältig unsere Berufe in der Gastronomie sind“, so Personalleiter Thomas Blume vom Hotel Heinz. „Deshalb stehen bei uns am Dienstag, den 14. November um 18.30 allen Interessierten wieder die Türen offen. Wir freuen uns auf neugierige Gäste und anregende Gespräche“, so Christina Heinz. Und auch Olaf Gstettner, Geschäftsführender Direktor im Hotel Zugbrücke Grenzau freut sich auf den Abend: „Wir sind gerne bei der „Night of Talents“ dabei, denn sie soll auch Vorurteile abbauen und zeigen, dass Berufe in der Gastronomie attraktiv sind, Freude bereiten und vielfältige Perspektiven bieten. Wir freuen uns auf den Austausch.“