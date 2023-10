Begeisterte Reaktionen: Aktion von Citymanagement und Stadtmarketing ist ein großer Erfolg

Schon alle Dinos in der Neuwieder Innenstadt gejagt? Wenn nicht, dann wird es Zeit: Denn die gemeinsame Aktion von Citymanagement und Stadtmarketing geht in den Endspurt. Noch bis Donnerstag, 2. November, können Smartphonebesitzer in der Neuwieder Innenstadt die Urzeitechsen auf ihren Bildschirmen zum Leben erwecken und mit ihnen lustige Fotos schießen oder Videos drehen.

„Die Aktion ist wirklich super eingeschlagen“, freut sich Neuwieds Citymanagerin Michaela Ullrich und berichtet, dass nicht nur die Teilnehmerzahlen insgesamt sehr gut aussehen, sondern dass Tyranno, Triceratops & Co. auch echte Zugpferde für die City sind. „Sie bringen Frequenz. Ich habe etliche Menschen angesprochen, und viele haben mir berichtet, dass sie wirklich bewusst wegen der Dino-City nach Neuwied gekommen sind“, sagt Michaela Ulrich und erzählt, dass sie sogar einen Mann getroffen hat, der die Aktion zum Anlass genommen hat, sich jetzt ein modernes Handy zuzulegen. Eine Stadt aus Baden-Württemberg hat zu ihr Kontakt aufgenommen, um sich zu informieren. „Das hat überregional Wellen geschlagen“, folgert sie.

Über die Vorreiterrolle seiner Stadt freut sich auch Oberbürgermeister Jan Einig. Er berichtet, dass ihm immer wieder Gruppen – vor allem Familien, aber auch ganze Schülergruppen – auffallen, die im Stil einer Schnitzeljagd durch die Stadt laufen. Auch habe er persönlich zahlreiche Dino-Bilder zugeschickt bekommen. „Die Rückmeldungen, die mich von unseren Bürgern und speziell aus der Händlerschaft erreicht haben, sind praktisch ausschließlich positiv. Überhaupt kein Gemeckere“, hält er zufrieden fest und lässt daher derzeit prüfen, ob eine Verlängerung der Aktion, die im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ läuft, möglich ist.

Vorerst noch bis zum 2. November sind in der Neuwieder Innenstadt 15 unterschiedliche Dinospuren an 18 verschiedenen Punkten zu finden. Vier Dinos ziehen dabei von Zeit zu Zeit um, die anderen bleiben fest an ihren Stellen. Michaela Ullrich weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass vor allem in der Anfangszeit einige Fußspuren entwendet worden sind. Diese hat sie mittlerweile aber nachgeklebt. Zur besseren Auffindbarkeit sind zudem rosafarbene Schriftzüge auf den Boden gesprüht worden. Eine jeweils aktuelle Übersicht über die Standorte ist unter www.neuwied.de/dino-city zu finden.

Wer sich auf Dino-Suche begibt, kann außerdem weiterhin am Gewinnspiel teilnehmen. Drei Fragen sind zu beantworten, um eine Chance zu bekommen auf tolle Preise wie Dino-T-Shirts, Schleichfiguren oder Deichwelle-Gutscheine sowie Neuwied-Wimmelbücher von den Stadtwerken Neuwied. Die entsprechenden Flyer gibt es in vielen Geschäften in der Innenstadt, in der Tourist-Information und im Innenstadtlabor. Abgegeben werden können sie in der Tourist-Info auf dem Luisenplatz, wo eine kleine Dino-Überraschung auf die Teilnehmenden wartet.

Bildunterzeile:

Citymanagerin Michaela Ullrich freut sich, dass die virtuellen Dinosaurier in Neuwieds Innenstadt so viele begeistern.

Foto: 3DQR/Stadt Neuwieda