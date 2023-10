Bendorf. Rund um den Martinstag finden im Bendorfer Stadtgebiet wieder die traditionellen Umzüge statt.

Mülhofen: Der Martinsumzug der Kirmesgesellschaft Mülhofen setzt sich am Samstag, 4. November, gegen 18 Uhr in Bewegung. Treffpunkt ist in der Clemens-Maria-Hofbauer-Straße.

Stromberg: Am Donnerstag, 9. November, 18 Uhr, reitet St. Martin durch Stromberg. Treffpunkt ist in der Schulstraße.

Bendorf: Der Martinsumzug, der von der Kolpingsfamilie organisiert wird, zieht am Freitag, 10. November, durch die Straßen. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Kirchplatz.

Sayn: In Sayn findet der Laternenumzug am Samstag, 11. November, 17 Uhr statt. Treffpunkt ist die Abteikirche Maria Himmelfahrt, wo die Laternen gesegnet werden.