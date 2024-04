Das Herz vieler Veranstaltungen, Edel Zmudzinski, ist nun im Ruhestand

Lahnstein. In vielen Städten gibt es Menschen, die mehr sind als nur Bürger: Sie sind ein fester und bekannter Bestandteil der Gemeinschaft. Zu ihnen gehört in Lahnstein Edel Zmudzinski, vielen wahrscheinlich besser bekannt als „Edel vom Klo“. Sie war nicht nur seit Beginn an in der Lahnsteiner Stadthalle dabei, sondern auch auf unzähligen Veranstaltungen in ganz Lahnstein.

Als Reinigungskraft sorgte sie dafür, dass die Toiletten nicht nur sauber, sondern auch einladend waren. Dabei war sie immer für einen Plausch zu haben.

Seit diesem Jahr hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Eine Veranstaltung ohne Edel an den Toiletten, daran wird man sich erst noch gewöhnen müssen. Als Dank und Anerkennung für ihre jahrzehntelange Arbeit wurde dieses Lahnsteiner Urgestein nun von Oberbürgermeister Lennart Siefert mit einer Urkunde gewürdigt – bei der natürlich nicht ein Stück von ihrer Geschichte fehlen durfte: ein Teil des ebenfalls legendären Stadthallenteppichs.

Bildunterzeilen

OB Siefert bedankte sich „beim Edel“ für die verlässliche Arbeit über viele Jahrzehnte. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)