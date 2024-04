Die Bendorfer Autorin Renate Bartsch, die unter dem Pseudonym Rena Bardorf veröffentlicht, lädt Sie herzlich ein, an einer ganz besonderen literarischen Reise teilzunehmen. Bei der Lesung aus ihrem fesselnden Buch “Damals” lässt sie die Besucher am Sonntag, dem 28. April um 15 Uhr im Restaurant RUSTICA in Bendorf in eine Geschichte voller Leidenschaft, Abenteuer und verbotener Liebe eintauchen. Dabei ist “Damals” mehr als nur eine Liebesgeschichte. Es ist eine bewegende Erzählung über die Kraft der menschlichen Seele, über Hoffnung, Mut und die Bedeutung von Liebe auch in den dunkelsten Zeiten. Rena Bardorf versteht es, die Atmosphäre der Nachkriegszeit authentisch einzufangen und die Gäste auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitzunehmen.

Um Platzreservierung im Restaurant RUSTICA wird gebeten: Telefonisch unter 0162 6250607 oder direkt im Restaurant (Untere Vallendarer Straße 22, 56170 Bendorf)