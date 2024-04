Am heutigen Mittwoch, 24. April, wird die Lichtsignalanlage Simmerner Straße / Zeppelinstraße / Zeisigstraße im Stadtteil Karthause in der Zeit von 8 bis etwa 10 Uhr ausgeschaltet. Gründe sind dringende Arbeiten eines Energieversorgers am Stromnetz.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Umbaumaßnahme um erhöhte Aufmerksamkeit.