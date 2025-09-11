Doppeldecker vom 4. bis 7. Oktober in Neuwied – Lesung aus „Abgefahren“ in der Stadtbücherei

Love, Peace & Coffee – der Bus mit Flair kehrt zurück nach Neuwied: Von Samstag bis Dienstag, 4. bis 7. Oktober, macht der schmucke Doppeldecker, Baujahr 1959, Station auf dem Marktplatz.

Im vergangenen Jahr war er der allererste Gast auf dem neu gestalteten Platz – und sorgte mit seinem besonderen Ambiente für begeisterte Rückmeldungen. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns damals gesagt, wie sehr sie die gemütliche Atmosphäre rund um den Cafébus genossen haben. Umso schöner, dass er nun wiederkommt“, freut sich Oberbürgermeister Jan Einig.

Mit im Gepäck hat das Zweier-Team des Busses diesmal ein ganz besonderes Highlight: ihr Buch Abgefahren“, in dem sie die spannende Reise mit dem Doppeldecker von Berlin über Paris bis Santiago de Compostela schildern und vor allem die vielen Begegnungen und Gespräche Revue passieren lassen. Passend dazu lädt die Stadtbibliothek Neuwied am 6. Oktober um 19 Uhr zu einer Lesung ein. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten sind sowohl online über den Doppelleckerbus als auch direkt in der Stadtbibliothek erhältlich. Selbstverständlich wird es an diesem Abend auch die Möglichkeit geben, das frisch erschienene Buch zu erwerben.

Der Cafébus bleibt bis zum Nachmittag des 7. Oktober auf dem Marktplatz geöffnet und lädt zum Verweilen in besonderer Atmosphäre ein.

Mehr Informationen unter: https://doppellecker.com/