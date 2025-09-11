Am Donnerstag, 25. September dreht sich in der StadtBibliothek Koblenz alles um spannende und unvorhergesehene Berufswege.

Am Vormittag zwischen 10 und 13 Uhr findet bereits zum fünften Mal die Aktion „Lebende Bücher“ statt. An diesem Tag dürfen in der Bibliothek nicht nur Bücher und Medien ausgeliehen werden, sondern Menschen, die sich sozusagen als „Lebende Bücher“ für Gespräche und Fragen zur Verfügung stellen.

Unter dem Motto „Berufliche Wege und Umwege“ stehen sechs Personen mit interessanten Berufsbiographien für Gespräche bereit. Eingeladen sind Schulklassen ab Stufe 10, die sich unter stb@stadt.koblenz.de anmelden können. Einzelpersonen sind auch ohne Anmeldung herzlich willkommen!

Die Gespräche dauern maximal 30 Minuten und können je nach den Interessen der Teilnehmenden ganz unterschiedlich verlaufen. Themen können u.a. sein: Ausbildungswege und Berufsfelder, Lebensentscheidungen und Ziele, Erwartungen und Erfahrungen, Selbstverwirklichung und Zufriedenheit.

Am Abend stellt die Autorin, Archivarin und freie Rednerin Bettina Manuela Hambuch ihre Koblenz-Bücher vor. Sie nimmt das Publikum mit auf einen multimedialen Streifzug durch Koblenz und erzählt, auf welchen verschlungenen Pfaden sie Koblenz lieben lernte. En passent gibt auch sie Einblicke in ihren eigenen beruflichen Werdegang.

Der Eintritt ist kostenfrei!