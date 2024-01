Polizei und Ordnungsamt als Ansprechpartner vor Ort in der DRK Begegnungsstätte, An der Liebfrauenkirche 20

Damit den Jecken der Rosenmontag in Koblenz positiv in Erinnerung bleibt, wird auch in diesem Jahr wieder von Polizei und Ordnungsamt die bunte Anlaufstelle am Rosenmontag angeboten. Diese ist bereits seit 2017 Teil des Sicherheitskonzepts der Stadt Koblenz. Der Schutzraum wird für alle Hilfebedürftigen ab 12 Uhr in der DRK Begegnungsstätte (An der Liebfrauenkirche 20, 56068 Koblenz) geöffnet sein.

Vor Ort werden die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt für Rat und Tat zur Seite stehen.

Für eine schnelle telefonische Erreichbarkeit stehen die Einsatzkräfte zudem unter der Servicenummer 0261/129 7777 zur Verfügung.