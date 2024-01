Kowelenz Olau – heißt es auch dieses Jahr in der StadtBibliothek Koblenz am Zentralplatz. Am kommenden Donnerstag, 1. Februar, wird die fünfte Jahreszeit mit einem kleinen Karnevalsfest für Kinder in der StadtBibliothek im Forum Confluentes gefeiert.

Das Bibliotheksteam und Vorleserin Henriette Vogt laden alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zu einer närrischen Karnevals-Vorlesestunde ein. In der Stadtbibliothek wird an diesem Tag gefeiert, gelesen und gelacht. Vorgelesen wird die Geschichte „Ein Löwe in der Bibliothek!“ von Michelle Knudsen. Im Anschluss wird eine Kleinigkeit im 4. OG gebastelt.

Wie in den letzten Jahren sind die Rhenser Möhnen vom Scharfen Turm zu Gast in der StadtBibliothek und bringen dieses Jahr wieder zwei tolle Kindertanzgruppen mit.

Wer mitfeiern möchte, darf gerne verkleidet kommen. Es ist keine Voranmeldung notwendig.

Die Karnevalsfeier beginnt um 16 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. 90 Minuten und die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt für alle, die mitfeiern wollen, ist das 2. OG der StadtBibliothek im Forum Confluentes.