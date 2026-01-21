Die Stadt Koblenz baut ihr digitales Serviceangebot weiter aus: Ab sofort steht nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern auf der städtischen Website koblenz.de ein KI-gestützter Chatbot zur Verfügung. Der digitale Assistent beantwortet Fragen zu Verwaltungsleistungen und allen Themen rund um das Leben in Koblenz – zu jeder Uhrzeit verfügbar, mehrsprachig und verständlich, ganz ohne kompliziertes Behördendeutsch.

Der Chatbot ist direkt auf koblenz.de erreichbar. Ein Klick auf den runden Button am unteren Bildschirmrand öffnet das Chatfenster. Die Stadt Koblenz lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, den neuen Service auszuprobieren und ihn mit ihrem Feedback aktiv weiterzuentwickeln.

Oberbürgermeister David Langner freut sich über die Neuerung auf der städtischen Homepage: „Ich habe den Chatbot bereits selbst getestet und sehe in ihm eine richtig gute Unterstützung, um Informationen der Stadtverwaltung online jederzeit schnell und unkompliziert zu erhalten – ein echter Gewinn im Bereich unseres Bürgerservices.“

Technisch basiert der Chatbot auf einer speziell für kommunale Anforderungen entwickelten KI-Lösung. Er versteht Fragen in natürlicher Sprache und liefert passgenaue Antworten auf Grundlage der städtischen Wissensbasis – vor allem der Website sowie weiterer Informationsquellen. Passende Formulare und Online-Services werden direkt im Chat verlinkt und können mit einem Klick aufgerufen werden. Eine Installation oder Registrierung ist nicht erforderlich, die Nutzung erfolgt anonym.

Entwickelt wurde der Chatbot von neuraflow, einem mehrfach ausgezeichneten GovTech-Startup mit Standorten in Bremerhaven und Berlin. Das Unternehmen arbeitet bereits mit über 100 Kommunen und Behörden zusammen und ist auf KI-Lösungen für die öffentliche Verwaltung spezialisiert.

Ein besonderer Mehrwert des neuen Angebots liegt in der Stärkung der Barrierefreiheit. Der Chatbot antwortet automatisch in der Sprache, in der er angesprochen wird, und kann zusätzlich Inhalte in einfacher Sprache bereitstellen.

Eine integrierte Audio-Funktion ermöglicht die Sprach­eingabe und -ausgabe. Fragen können so auch einfach eingesprochen werden – ein Vorteil für alle, die ungern tippen oder dabei Unterstützung benötigen. Damit werden die digitalen Angebote der Stadt Koblenz für noch mehr Menschen zugänglich, unabhängig von sprachlichen oder körperlichen Einschränkungen.

Der Einsatz des Chatbots erfolgt vollständig DSGVO-konform. Eine Nutzung ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Werden dennoch versehentlich entsprechende Daten eingegeben, weist das System automatisch darauf hin und beendet den Dialog. Die Datenverarbeitung findet ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und Belgien statt.

Und übrigens: In der Koblenz-App kommt ab sofort auch KI zum Einsatz. Der Koblenz-Insider liefert schnell, unkompliziert und auf Wunsch mehrsprachig Antworten rund um Koblenz.

Fotomontage (neuraflow): koblenz.de-Chatbot auf Desktop