Aufgrund einer Baustelle der evm-Gruppe in der Hans-Böckler-Straße ist die Zufahrt zum Wertstoffhof der Stadt Koblenz über die Fritz-Ludwig-Straße bis voraussichtlich Ende März 2026 nicht möglich.

Die Umleitung für den Verkehr ist in der Örtlichkeit ausgeschildert. Eine direkte Zufahrt zum Wertstoffhof erfolgt von der Hans-Böckler-Straße in die August-Borsig-Straße über den Kammertsweg in die Fritz-Ludwig-Straße bis hin zur Hausnummer 6. Dort befindet sich die direkte Einfahrt des Wertstoffhofes.

Karte: Entsprechend der Umleitung wurde ein Kartenausschnitt zur besseren Verständlichkeit erstellt. Aufnahme: Stadt Koblenz/ Geoportal