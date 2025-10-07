Der regelmäßige Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist für eine Stadtverwaltung sehr wichtig, um deren Bedürfnisse und Problemsichten zu kennen. Eine bewährte Möglichkeit einer solchen Kontaktaufnahme ist die systematische Bürgerbefragung. Daher hat die Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtforschung der Stadt Koblenz die seit 2017 im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Befragung Leben in Koblenz – Koblenzer Bürgerpanel entwickelt.

Rund 3.000 Personen, die sich bereits im Jahr 2019, 2021 und/oder 2023 registriert und an den Umfragen teilgenommen haben, werden wieder kontaktiert und um ihre erneute Teilnahme gebeten. Zusätzlich werden 8.000 per Zufallsverfahren aus dem Melderegister ausgewählte Koblenzer Bürgerinnen und Bürger angeschrieben, die somit erstmals die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Meinungen und Einschätzungen zu äußern. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Wohnen, Verkehr und Einkaufen, Verwaltung und Politik aber auch das Image der Stadt. Gegenüber den früheren Erhebungsrunden des Koblenzer Bürgerpanels rückt das Leben im eigenen Wohnumfeld und im eigenen Stadtteil stärker in den Vordergrund. Dazu passend trägt das diesjährige Sonderthema der Umfrage die Überschrift „Füreinander.Miteinander“.

Ziel ist es, ein belastbares Meinungs- und Stimmungsbild der Stadtgesellschaft zu einem breiten Themenspektrum zu ermitteln. Die Ergebnisse werden in verschiedenen politischen Gremien präsentiert und bewertet und tragen so dazu bei, aktuelle Planungen der Stadt Koblenz zu unterstützen und die Lebensqualität in Koblenz gezielt weiter zu verbessern.

Die Befragung startet Mitte Oktober 2025. Wer nicht online an der Umfrage teilnehmen kann oder möchte, sondern lieber per Papierfragebogen, hat die Möglichkeit auf der Rückseite des Anschreibens einen Papierfragebogen anzufordern.

Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Zudem ist die Abmeldung jederzeit möglich.

Die Ergebnisse der Umfrage werden auf www.buergerpanel.koblenz.de veröffentlicht. Hier stehen auch die Ergebnisberichte der Vorjahre zum Download zur Verfügung. Selbstverständlich werden die Angaben streng vertraulich behandelt. Diese werden völlig anonym, d.h. ohne Namen und Adresse, nach den Richtlinien des Landesstatistikgesetzes, des Landesdatenschutzgesetzes und der DSGVO in der abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Koblenz gespeichert.