Wenn der Druck beim Lernen zu groß wird und zur inneren Blockade führt, stellen sich nicht selten „Blackout, Bauchweh und kein‘ Bock“ ein. Unter diesem Titel spricht Dr. Timo Nolle am Dienstag, den 27. Oktober 2026 um 18 Uhr im Landesbibliothekszentrum Koblenz über das Thema Leistungsdruck beim Lernen. Betroffene erhalten Hinweise, wie sie Lernblockaden durchbrechen und Prüfungsangst in Schach halten können.

Studien belegen, dass übermäßiger Druck bei der Prüfungsvorbereitung nicht automatisch zu besseren Leistungen führt. Die Sorge vor dem Versagen kann die Motivation sowie den Lernprozess negativ beeinflussen und sogar zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden.

„Neben der fachlichen Vorbereitung ist es entscheidend, Techniken zu erlernen, mit denen sich negative Gedanken und Nervosität regulieren lassen“, so Timo Nolle. Ebenso wichtig seien die Auseinandersetzung mit der eigenen Motivation und der persönlichen Entwicklung. Wie das Lernen leichter gelingen kann, erläutert der Erziehungswissenschaftler in seinem Vortrag, der in Kooperation mit dem Studierendenwerk Koblenz stattfindet.

Über den Referenten: Der Erziehungswissenschaftler und systemische Therapeut (SG) Dr. Timo Nolle entwickelte 2014 ein Lern- und Prüfungscoaching als Beratungsangebot für Studierende der Universität Kassel. Heute leitet er die akkreditierte Fortbildung „PAC®: Prüfungs- und Auftrittscoaching“, hält bundesweit Vorträge und Seminare an Universitäten, Schulen sowie in Unternehmen und Studienseminaren zu den Themen Leistungsangst, Prokrastination und Lernen für Prüfungen. Zu diesem Themenbereich publiziert Tim Noelle in verschiedenen Fachzeitschriften und ist Autor von Fachbüchern. In Kassel betreibt er eine Praxis für Prüfungs- und Auftrittscoaching.

Veranstaltung: „Blackout, Bauchweh und kein‘ Bock“. Vortrag von Dr. Timo Nolle.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Studierendenwerk

Koblenz.

Termin: Dienstag, 27. Oktober 2026, Beginn: 18 Uhr

Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek,

Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz

Eintritt frei.