„Bushaltestellen in der Rüsternallee und Karl-Härle-Straße entfallen während der Baumaßnahmen. Hinweise zu alternativen Haltestellen werden an den betroffenen Bushaltestellen angebracht.“ – Diese lapidare Mitteilung der Koveb ging den Bewohnern der de Haye’schen Stiftung am 1. September zu. Für die Haltestelle am Haupteingang der Alteneinrichtungen der de Haye’sche Stiftung war die 500 Meter entfernte Haltestelle Pionierhöhe als Alternative angezeigt. Bei den betroffenen Seniorinnen und Senioren und insbesondere Menschen mit Mobilitätsbeschränkungen löste das heftige, bereits in der Plenarsitzung des Seniorenbeirats vom 17. September vorgebrachte Kritik und die Forderung nach Abhilfe aus.

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Prof. Dr. Heinz Günther Borck, bat den Oberbürgermeister in einem dringenden Brief um schnelle Abhilfe. Hauptkritikpunkt: Der Weg zur Haltestelle Pionierhöhe ist mit seinen 500 Metern für viele stark mobilitätseingeschränkte Personen eine Zumutung – diese Feststellung gilt grundsätzlich auch für Menschen mit einem hohen Alter, nicht nur für Bewohner der de Haye’schen Alteneinrichtungen, denn im gesamten Bereich des Karthäuserhofgeländes leben überdurchschnittlich viele hochaltrige Personen(16,7 Prozent über 80 Jahre, verglichen mit dem Stadtdurchschnitt von 7,4 Prozent). Selbstbestimmtes Leben im Alter setzt den Erhalt der Mobilität voraus, nicht einmal mehr das Einkaufszentrum Karthause wäre erreichbar.

In seinem Schreiben appellierte der Vorsitzende des Seniorenbeirats an die Kundenfreundlichkeit der Koveb – mit Erfolg, wie sich am 7. Oktober herausstellte, als sich der Vorsitzende Prof. Dr. Heinz Günther Borck und der stellvertretende Vorsitzende Edgar Kühlenthal (beide Karthäuser) am Nachmittag zum Gespräch mit dem Geschäftsführer der Koveb, Hansjörg Kunz, trafen. Das Ergebnis: Kunz präsentierte eine neue, den Vorstellungen des Seniorenbeirats entgegenkommende Lösung: Ab Montag, 12 Oktober, können die Fahrgäste der Haltestelle Karl-Härle-Straße die bereits eingerichtete Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Karthäuserhofweg/Buchenweg nutzen, um das Einkaufszentrum und die Innenstadt zu erreichen (Verkehrsführung der Linie 2 über Pionierhöhe und Simmerner Straße). Diese gute, kundenfreundliche Regelung soll während der gesamten Dauer der Baumaßnahme (Teile 1 und 2 vom 28. September bis 15. Januar 2027) gelten.

Bildunterzeile:

Zufrieden nach einem guten Gespräch im Seniorenbeirat waren (von links) Prof. Dr. Heinz-Günther Borck (Vorsitzender Seniorenbeirat), Hansjörg Kunz (Geschäftsführer Koveb) und Edgar Kühlenthal (stellv. Vorsitzender Seniorenbeirat). Für die Haltestelle Karl-Härle-Straße hat die Koveb auf der Karthaus eine nahe Ersatzhaltestelle eingerichtet. Foto: Edgar Kühlenthal/Seniorenbreirat Koblenz