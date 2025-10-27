CDU-Landtagskandidaten in Koblenz laden zum Auftaktdialog am 6. November ein

Koblenz. Am 22. März wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Die beiden CDU-Landtagskandidaten Andreas Birtel (Wahlkreis 8, Koblenz rechte Rheinseite und Rhein-Lahn) und Philip Rünz (Wahlkreis 9, Koblenz linke Rheinseite) haben längst die Ärmel hochgekrempelt und laden nun alle politisch Interessierten zum offiziellen Auftakt der Kampagne am Donnerstag, 6. November, ab 18.30 Uhr im JuBüZ Karthause (Potsdamer Straße 4, 56075 Koblenz) ein.

Der Abend bietet Einblicke in die Wahlkampagne der CDU Rheinland-Pfalz. Außerdem werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich aktiv beteiligen kann. „Mir geht es um Aufbruch, um Austausch und darum, Lust auf politische Beteiligung zu machen – unabhängig davon, ob jemand Parteimitglied ist oder nicht“, erklärt Philip Rünz.

Die Veranstaltung soll zum Mitdenken und Mitmachen anregen – deswegen gibt es keine klassischen Politikerreden, sondern viel Raum fürs Miteinander, was den Auftakt für eine offene, dialogorientierte Mitmachkampagne markieren soll. Unter anderem wird an diesem Abend gemeinsam das Plakatmotiv für den Wahlkreis Koblenz ausgewählt.

„Wir haben gute Argumente, starke Inhalte – und vor allem viele engagierte Menschen. Diese Kampagne soll das sichtbar machen. Und sie beginnt am 6. November. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste!“, sind sich Philip Rünz und Andreas Birtel einig.

Kleine Snacks und Getränke stehen bereit. Eine Anmeldung ist erwünscht (info@cdu-koblenz.de oder 0261 37098), spontane Gäste sind aber ebenfalls willkommen. Vor dem Veranstaltungsort stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.