Neuwieder Jugendreisegruppe erkundet die Hauptstadt

Berlin mag nicht die schönste Stadt Deutschlands sein – die interessanteste ist sie allemal. Nirgendwo sonst in der Bundesrepublik zeugen Orte und Bauwerke so sehr von der wechselvollen deutschen Geschichte, wie in der Hauptstadt. Das erklärt auch, warum Berlin jährlich von Millionen von Touristen aus nah und fern besucht wird. Auch aus der Deichstadt – genauer gesagt vom Jugendzentrum Big House – hat sich in den Sommerferien eine Abordnung auf den Weg an die Spree gemacht. Für 17 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren ging es im August mit dem Big House-Team fünf Tage lang auf Bildungsreise.

Und was macht man alles, wenn man Berlin besucht? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn die Spree-Metropole bietet schier unbegrenzte Möglichkeiten. Dennoch gibt es einige Programmhighlights, die bei keinem Berlintrip fehlen dürfen: So stand der Besuch des Reichstagsgebäudes auch für die Neuwieder Reisegruppe ganz weit oben auf der Agenda. Per Videokonferenz ließen sich die Jugendlichen zudem vom Neuwieder Abgeordneten Martin Diedenhofen über die Arbeit im deutschen Bundestag informieren. Unweit entfernt besichtigten die jungen Menschen das Holocaustmahnmal, erfuhren Wissenswertes über den Hintergrund des Bauwerks und konnten die Atmosphäre vor Ort auf sich wirken lassen.

Doch die Fahrt drehte sich bei weitem nicht nur um Politik und Geschichte. Sportbegeisterte kamen bei einer ausgedehnten Führung durch das Olympiastadion, das erste wenige Wochen zuvor Schauplatz des EM-Finals gewesen war, voll auf ihre Kosten. Bei einer Stadtrundfahrt konnten die Neuwieder Hauptstadtgäste einen Überblick und viele Informationen über die zahlreichen Sehenswürdigkeiten Berlins erhalten. In der DDR-Ausstellung in der Kulturbrauerei gewannen sie Einblicke in den Alltag der Menschen jenseits der Mauer, ein Besuch des weltberühmten „Checkpoint Charlie“ mit dazugehörigem Museum rundete die Bildungsreise ab. Müde aber beeindruckt kehrten die Kinder und Jugendlichen nach Neuwied zurück, für einige hätte die Reise aber auch gerne noch ein paar Tage länger gehen können.

Das Big House hat auch außerhalb der Ferien eine Menge zu bieten. Informationen hierzu sind online unter www.bighouse-neuwied.de erhältlich.

Bildunterschrift:

Beim Hauptstadtbesuch der Big House-Reisegruppe durften natürlich auch das Reichstagsgebäude und das Brandenburger Tor nicht fehlen.