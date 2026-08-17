Wo sonst Container umgeschlagen und Frachtschiffe be- und entladen werden, stand die Literatur im Mittelpunkt: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ein Buch. Ein Ort.“ las der Kölner Autor Daniel Faßbender im Koblenzer Rheinhafen aus seinem neuen Roman „Heaven’s Gate – Ein Fall für Caruso“.

Die gemeinsam vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz und der Buchhandlung Reuffel veranstaltete Reihe bringt Literatur an außergewöhnliche Orte. Der Rheinhafen bot dabei eine besonders passende Kulisse für Faßbenders Roman, der auf einer philippinischen Insel spielt und Elemente von Kriminalroman, Abenteuer und Surfkultur verbindet. Zwischen Hafenkränen, Containern und Schiffen wurde der Literaturabend zu einem Erlebnis, das sich deutlich von einer klassischen Lesung im Veranstaltungsraum unterschied.

In der moderierten Lesung las Faßbender nicht nur aus seinem Buch über die Figur des ehemaligen Profisurfers und Privatdetektivs Caruso, sondern erzählte auch von seinem eigenen ungewöhnlichen Lebensweg und seine Arbeit als Autor. Der studierte Literaturwissenschaftler, Politik- und Geschichtswissenschaftler war unter anderem Seemann und wollte selbst Profisurfer werden. Heute arbeitet er in einer TV-Nachrichtenredaktion.

Der Abend im Rheinhafen zeigte eindrucksvoll, was die Veranstaltungsreihe „Ein Buch. Ein Ort.“ auszeichnet: Literatur dort erlebbar zu machen, wo Geschichten eine ganz besondere Atmosphäre entfalten können. Unterstützt wurde die Veranstaltung von den Stadtwerken Koblenz, die den Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit ermöglichten, den Rheinhafen aus einer besonderen Perspektive zu erleben.

Bildunterzeilen:

An ungewohnter Stelle im Koblenzer Rheinhafen las der Kölner Autor Daniel Faßbender im Koblenzer Rheinhafen aus seinem neuen Roman „Heaven’s Gate – Ein Fall für Caruso“. Foto: Peter Cassens

Der neue Roman „Heaven’s Gate – Ein Fall für Caruso“ wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ein Buch. Ein Ort.“ im Koblenzer Rheinhafen vorgestellt. Foto: Peter Cassens