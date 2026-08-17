Grundschule Heddesdorfer Berg jetzt mit Ganztagsangebot

Viele neue Gesichter und jede Menge Dinge, die es zu entdecken gibt: Für 601 Kinder hat an den Neuwieder Grundschulen mit der Einschulung ein neuer Alltag begonnen. Bürgermeister Peter Jung und Sandra Thannhäuser, Leiterin des Amtes für Schule und Sport, besuchten in diesem Jahr die Einschulungsfeier an der Grundschule Heddesdorfer Berg und hießen dort 35 Erstklässlerinnen und Erstklässler willkommen.

Für die gesamte Schulgemeinschaft beginnt zugleich ein besonderes Schuljahr: Die Grundschule Heddesdorfer Berg startet als Ganztagsschule. 14 der Erstklässlerinnen und Erstklässler nutzen das neue Angebot, insgesamt nehmen 30 Schülerinnen und Schüler am Ganztag teil. Damit verbringen die Kinder künftig mehr gemeinsame Zeit an ihrer Schule – beim Lernen ebenso wie beim Spielen und Entdecken neuer Talente.

„Niemand muss vom ersten Tag an alles können. Schule ist genau der Ort, an dem man ausprobieren darf und an dem Fehler dazugehören“, gab Jung den Kindern mit auf den Weg. Er ermunterte sie, neugierig zu bleiben, Fragen zu stellen und sich gegenseitig zu helfen. Denn neben Lesen, Schreiben und Rechnen gehören auch neue Freundschaften und viele gemeinsame Erlebnisse zu den kommenden Schuljahren. Jung dankte dem gesamten Schulteam für den großen Einsatz. Gerade der Start als Ganztagsschule habe in den vergangenen Monaten viel Vorbereitung erfordert. Sein Dank galt zugleich allen Kollegien und Mitarbeitenden an den Neuwieder Grundschulen, die den Kindern den Einstieg in die Schulzeit erleichtern und sie in den kommenden Jahren begleiten.

Eine kleine Einladung zum Lesenlernen und Weiterlesen gab es für die Schulneulinge ebenfalls: Wie in den vergangenen Jahren erhalten alle 601 Erstklässlerinnen und Erstklässler einen Gutschein für einen kostenlosen Ausweis der Stadtbibliothek Neuwied.

Zum Bild: Sandra Thannhäuser (3. v.l.), Amtsleiterin Schule und Sport, überreichte mit Bürgermeister Peter Jung (4.v.l.) an alle Erstklässler Gutscheine für Stadtbibliotheksausweise.

(Foto: Teofil Abu-Mansur)