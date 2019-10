Baustelle Löwentor: koveb-Linie 2 wird umgeleitet

Seit Dienstag, 01.10.2019 bis einschließlich Samstag, 12.10.2019 werden im Bereich der Haltestelle „Am Löwentor“ in Koblenz-Karthause Bauarbeiten durchgeführt. Aus diesem Anlass wird das Gebiet der Kreuzung „Am Löwentor“ und „Am Spitzberg“ für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Linie 2 der Koblenzer Verkehrsbetrieb muss daher in diesem Zeitraum umgeleitet werden. In Richtung Karthause fahren die Busse der Linie 2 ab der Haltestelle „Fort Konstantin“ über die Simmerner Straße weiter zur Haltestelle „Pionierhöhe“. Es werden zusätzlich die Haltestellen „Hüberlingsweg“, „Simmerner Straße“ und „Pionierhöhe“ in der Simmerner Straße angefahren. Ab der Haltestelle „Pionierhöhe“ kann der normale Linienweg befahren werden.Die Rückfahrt erfolgt entsprechend der Hinfahrt.

Die Haltestellen „Hüberlingsweg, „Löwentor“, „Am Falkenhorst“ und „Zeppelinstraße“ können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden.

Informationen unter: www.koveb.de oder Telefon 0261-402-20000

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.10.2019