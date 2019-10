Vollsperrung Gerichtsstraße

Nach Abschluss umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Amts- / Landgerichtsgebäude von Koblenz, ist der Abbau des dortigen Schutzgerüstes vorgesehen. Aus diesem Grund wird am Dienstag, 22.10.2019, zwischen 10.00 und 23.00 Uhr, die Gerichtsstraße voll gesperrt. Eine Umleitung über die Rheinstraße bzw. den Clemensplatz ist ausgeschildert.

Die Tiefgarage am Görresplatz kann davon uneingeschränkt erreicht und verlassen werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.10.2019