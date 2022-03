Am heutigen Montag, 28. Februar sollten Pflegmaßnahmen an der Platanenallee beginnen. Wegen einiger Krankheitsfälle im beauftragten Forstbetrieb verschieben sich diese Arbeiten um etwa 14. Tage.

Bereits im Vorfeld der BUGA 2011 wurde mit der Wiederherstellung der Platanenallee nach historischem Vorbild als Kastenform begonnen. In diesem Jahr ist ein weiterer Rückschnitt auf die alten Schnittstellen notwendig. Zu diesem Zweck müssen am Konrad-Adenauer-Ufer sowie im Bereich der Danziger Freiheit einzelne Bereiche abgesperrt werden. Es kann dadurch zu kurzfristigen Einschränkungen, insbesondere in Form einer veränderten Wegeführung und eines erhöhten Lärmpegels kommen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz