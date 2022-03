Am heutigen Montag, 28. Februar findet erneut ein Aufzug von Kritikern der Corona-Maßnahmen unter dem Motto: „Für Selbstbestimmung und Frieden“ statt:

Ab 19:00 Uhr wird am Clemensplatz eine Auftaktkundgebung durchgeführt.

Anschließend beginnt der Aufzug gegen 19:15 Uhr über die Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Altengraben, Am Plan, Entenpfuhl, Firmungstraße, Rheinstraße, Karmeliterstraße, Clemensplatz, Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schloßstraße, Casinostraße, Clemensstraße zurück zum Clemensplatz.

Gegen 20:30 Uhr wird der Clemensplatz vermutlich wieder erreicht sein und es erfolgt die Abschlusskundgebung.

Gegen 21:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Quelle: Pressestelle Stadt Koblenz