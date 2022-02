Am heutigen Donnerstag lässt das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt Koblenz durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen an der ehemaligen Clemens-Brentano/Overberg Realschule plus in der Goldgrube Bäume fällen. Im Vorfeld hat es eingehende Untersuchungen durch Baumexperten des Eigenbetriebs gegeben.

Die Fällung ist notwendig, da das alte Schulgebäude abgerissen wird. Die Bäume wären nach erfolgtem Abriss nicht mehr standsicher, da sie dicht an einem unterirdischen Keller wachsen. Nach dem Neubau von Schule und Kita sollen neue, für den Standort geeignete Klimabäume gepflanzt werden. Eine große Traubeneiche, die prägend für den Bereich ist, wird für die Zeit der Bauarbeiten umfassend geschützt, um sie erhalten zu können.