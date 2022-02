Lahnstein. Am 10. Februar 2022 tagt der Lahnsteiner Stadtrat in der Stadthalle Lahnstein unter 3G-Bedingungen, man muss also geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sein und einen entsprechenden Nachweis sowie ein Ausweisdokument vorzeigen. Zudem herrscht in der Stadthalle Maskenpflicht.

Die Tagesordnung umfasst die folgenden Punkte:

Forstwirtschaftspläne 2022 Wirtschaftspläne

2.1 Wirtschaftsplan 2022 der Einrichtung Bäderbetriebe

2.2 Wirtschaftsplan 2022 der Einrichtung Abwasserbeseitigung

2.3 Wirtschaftsplan 2022 der Einrichtung Bestattungswesen

2.4 Wirtschaftsplan 2022 der Einrichtung Baubetriebshof

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2022 Ersatzwahlen für städtische Gremien Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 BauGB, Gebäudeanpassung für die Zielunterbringung BAAINBw Beteiligung der Gemeinde gem. § 36 BauGB,

hier: Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 31 BauGB

Beteiligung der Gemeinde gem. § 36 BauGB,

hier: Entscheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben nach § 31 BauGB

Ausschreibung für die Lieferung von Erdgas für Heizzwecke Sicherung der vorhandenen Stützmauern Goethestraße;

hier: Ausschreibungsergebnis/Vergabe

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Lahnstein Resolution Lahnstein für Demokratie und Zusammenhalt – gemeinsam die Pandemie überwinden;

Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2022

Verträge mit Rats- und Ausschussmitgliedern sowie Bediensteten der Stadt Lahnstein Mitteilungen, Anfragen und Auskünfte

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Sitzungsunterlagen unter dem Link www.lahnstein.de/stadtabrufen.