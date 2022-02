Ludwigshafen (ots) – Am 02.02.2022, gegen 09:30 Uhr, wurde eine 81-Jährige aus

Ludwigshafen von einer Frau angerufen, die ihr mitteilte, dass sie eine Reise

nach Hamburg im Wert von 500 Euro gewonnen habe. Weiterhin erklärte sie, dass

die Seniorin ab April ein Abo in Höhe von 74 Euro im Monat abschließen könne, um

eine weitere Gewinnchance zu haben. Danach gab die Anruferin das Gespräch an

einen Mann weiter. Dieser fragte die 81-Jährige mehrfach nach ihrer Kontonummer.

Da der Seniorin dies komisch vorkam, gab sie dem Anrufer eine falsche

Kontonummer und legte auf.

Tipps Ihrer Polizei:

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den

unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor

einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu

erbringen, zum Beispiel “Gebühren” zu bezahlen. Die vorgetäuschten Szenarien

werden von den Betrügern laufend verändert.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben:

– Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie

teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

– Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

einzufordern!

– Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

– Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches.

– Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge

und Ihre Telefonrechnung.

– Versuchen Sie, unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank

rückgängig machen zu lassen.