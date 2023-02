Die Hochstraße 116 in Neuendorf ist vom 6. März bis 9. März in der Zeit von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt. Grund der Sperrung ist, dass Bauarbeiten an der Pumpstation vor Ort durchgeführt werden. Umleitungen für alle Verkehrsteilnehmer sind ausgeschildert. Für die Anliegerschaft entstehen während der Bauzeit keine größeren Einschränkungen.