Bassenheim (ots) – Um 16:50 Uhr wurde die Polizeiautobahnstation Mendig über einen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer auf der Autobahn 48, Fahrtrichtung Dernbach, zwischen der Anschlussstelle Ochtendung und dem Autobahnkreuz Koblenz informiert. Erstmeldungen zufolge soll der Fahrer bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Dies konnte durch die eintreffenden Kräfte

von Polizei und Rettungsdienst nicht bestätigt werden. Der 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrads war bei Bewusstsein und ansprechbar. Eigenen Angaben zufolge habe er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren, sei nach rechts in den Graben abgekommen und habe sich dabei mehrmals überschlagen. Da der Fahrer über Schmerzen im gesamten Körper klagte, wurde er zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand fast kaum ein Sachschaden. Lediglich wenige Kratzer waren zu erkennen.