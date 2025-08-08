Zwei Verwaltungsfachangestellte, zwei Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration, zwei Kauffrauen für Büromanagement, acht Erzieherinnen und Erzieher in Teilzeit sowie zwei Anerkennungspraktikanten: Sie alle starten mit ihrer Ausbildung bei der Stadtverwaltung Neuwied in einen neuen Lebensabschnitt. Zu ihrem ersten Arbeitstag hießen Beigeordneter Ralf Seemann und Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen die Nachwuchskräfte herzlich an ihrem neuen Arbeitsplatz willkommen.

Auch Personalamtsleiter Holger Trende, stellvertretende Personalratsvorsitzende Stefanie Stavenhagen, Personalerin Fulya Parmaksiz sowie die Jugendauszubildendenvertretung (JAV) wünschten einen guten Start ins Berufsleben. „Seien Sie stets neugierig, stellen Sie Fragen und teilen Sie Ihre Ideen – frischer Wind tut der Verwaltung gut. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start, viele wertvolle Erfahrungen und spannende Erlebnisse“, so Beigeordneter Ralf Seemann. Im Rahmen eines informativen „Onboardings“, das Patricia Bresgen bereits vor Jahren für ihre Schützlinge eingeführt hat, haben die Neuen nun die Möglichkeit, ihre Arbeitsplätze zu erkunden.

Die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadtverwaltung Neuwied sind vielfältig – auch für das kommende Jahr sind schon einige Stellen ausgeschrieben. Wer sich für eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein Praktikum bei der Stadt Neuwied und ihren Einrichtungen interessiert, findet Informationen unter www.neuwied.de/ausbildung-studium.

Zum Bild: Zum Ausbildungsstart gratulierten Beigeordneter Ralf Seemann (2. v.r), Personalamtsleiter Holger Trende (3. v.r.), Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen (links), stv. Personalratsvorsitzende Stefanie Stavenhagen (rechts) und Fulya Parmaksiz (2. v.l.) vom städtischen Personalamt den Neuen in der Stadtverwaltung Neuwied.