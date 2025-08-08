Ins Gespräch kommen – das möchte Neuwieds Oberbürgermeister in der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“. Dabei sucht er die Stadtteile auf, um sich im persönlichen Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen. Der direkte Kontakt zu den Menschen in der Stadt ist Jan Einig eine Herzensangelegenheit. Nach einer kurzen Sommerpause sind am Dienstag, 19. August, die Einwohnerinnen und Einwohner von Engers zur Bürgersprechstunde eingeladen. Die Sprechstunde wird von 16 bis 18 Uhr im Alten Rathaus, Alte Schlossstraße 5, abgehalten. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich. Möglich ist dies unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.