Zwischen Dienstag, 25. Juni und Donnerstag, 27. Juni 2024, wird an zwei Ampelanlagen jeweils ein Signalmast ausgetauscht. Aus Gründen der Standsicherheit sind diese Arbeiten notwendig. Die Arbeiten finden nacheinander statt.

Zunächst wird ein Signalmast an der Ampelanlage Schlachthofstraße / Blücherstraße ausgetauscht. Die Anlage bleibt dazu in Betrieb. Aufgrund des notwendigen Arbeits- und Sicherheitsbereiches muss der Linkseinbieger von der Blücherstraße kommend auf die Schlachthofstraße gesperrt werden. Zudem muss der Bürgersteig entlang der Schlachthofstraße für Fußgänger gesperrt werden. Eine Umleitung über die benachbarte Ampel Schlachthofstraße / Steinstraße wird eingerichtet.

Im Anschluss erfolgen die Arbeiten an der Ampelanlage Schlachthofstraße / Ferdinand-Sauerbruch-Straße (Zufahrt Verwaltungszentrum). Die Anlage bleibt ebenfalls in Betrieb. Hierzu müssen beide Linksabbiegespuren von der Schlachthofstraße kommend in die Ferdinand-Sauerbruch-Straße gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die Schlachthofstraße und den neuen Doppelkreisel an der Kurt-Schumacher-Brücke. Zusätzlich steht für den stadteinwärts fahrenden Verkehr nur eine Fahrspur zur Verfügung. Für Fußgänger sind die Wege zur Querung der Schlachthofstraße nicht nutzbar. Die Umleitung erfolgt über die vorhandene Unterführung.

Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer während der Umbaumaßnahmen um erhöhte Aufmerksamkeit.