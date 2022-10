Kita Sozialarbeit in der Stadt Neuwied trägt erste Früchte

Etwa 100 Kita-Kinder aus Neuwied-Heddesdorf kamen beim landesweiten Bewegungsaktionstag ins Schwitzen. Die kleinen Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Erzieherinnen und Erzieher aus der katholischen Kita Liebfrauen, der evangelischen Kita Pusteblume und der städtischen Kita Raiffeisen trafen sich trotz kaltem Nebelwetter auf dem Sportplatz an der Bimsstraße. Dort hatten Stefan Puderbach, Bewegungsmanager für den Kreis Neuwied, und Kita-Sozialarbeiterin Viktoria Nachtigall einen „Bewegungssteine-Parcours“ aufgebaut. Auf jeden Stein war jeweils eine Anleitung für eine Übung aufgemalt, die Kinder und Erziehungspersonal in Bewegung brachte. So rannten, hüpften und tobten schließlich alle gemeinsam auf dem Sportplatz und füllten ihn mit Leben.

Anstoß für die Aktion waren die von den pädagogischen Fachkräften in Heddesdorf festgestellten motorischen Defizite bei Kindern nach Corona. Als Auslöser werden insbesondere die Lock-Down-Phasen in Verbindung mit der Wohnsituation vieler Familien und das Brachliegen sportlicher Aktivitäten in Vereinen gesehen. Aber auch unabhängig von der Pandemie berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass sich acht von zehn Kindern in Deutschland zu wenig bewegen.

Diese Feststellung nahmen die neuen Kita-Sozialarbeiterinnen in Heddesdorf als Ausgangspunkt, wieder mehr Bewegungsangebote in die betreuten Kitas zu bringen. Die Landesinitiative „Land in Bewegung“ bot sich dabei für eine erste gemeinsame Bewegungsveranstaltung an. Viele weitere sollen in diesem Kita-Jahr noch folgen, denn Bewegung ist das Fundament einer gesunden Entwicklung eines jeden Kindes. Die Chancen stehen gut, gehört Kita-Sozialarbeit doch mittlerweile zum festen Angebot in allen Einrichtungen des Stadtgebiets.

Zum Foto: Bei Kindern den Spaß an Bewegung zu fördern – das war das Ziel der Aktion.