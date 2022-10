Tagesausflug der Kreisjugendpflege für Jugendliche ab zwölf Jahren nach Rust

Die Kreisjugendpflegen von Neuwied und Altenkirchen bieten einen abwechslungsreichen Tag voller Abenteuer und Entertainment für Jugendliche ab zwölf Jahren an: Ziel ist am Montag, 31. Oktober, der Europapark in Rust. Der Erlebnispark, eingeteilt in 16 spannende Themenbereiche, bietet über 100 Fahrattraktionen wie Achter- und Wasserbahnen, aber auch atemberaubende Stunt- und Musik-Shows. In beeindruckender Herbstkulisse erzeugen Tonnen von Kürbissen, Maisstauden und Strohballen eine schaurig-schöne Szenerie. Dort werden Vampire und Kobolde ihr Unwesen treiben. Perfekt abgestimmt werden auch das Showprogramm, die Parade, die Gastronomie und Attraktionen für ein grausiges Gruselerlebnis sorgen.

Mit dem Bus geht es früh morgens um 5 Uhr los. Der Zustieg zum Bus ist in Altenkirchen oder Oberhonnefeld-Gierend möglich. Die Kosten betragen 27 Euro pro Teilnehmer.

Anmeldungen mit gewünschtem Abfahrtsort bitte per E-Mail an jugendarbeit@kreis-neuwied.de oder unter der Telefonnummer 02631 803- 442 und 621.