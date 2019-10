Acoustic Lounge im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum

Lulo Reinhardt feat. El Macareno: Am 25. Oktober trifft Gypsy auf Flamenco

Lahnstein. Es wird wieder international im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ), wenn Lulo Reinhardt den Musiker El Macareno in seine Acoustic Lounge einlädt. Der in Cordoba, Andalusien geborene El Macareno verkörpert mit seinen modernen Kompositionen die junge Generation der Flamencogitarristen Spaniens. Seine erstaunliche Fingerfertigkeit und brillante Technik verbinden sich mit einem ausgezeichneten Rhythmusgefühl. In traditionellen Flamencoformen verwurzelt, ist seine Musik geprägt durch maurische und klassische Einflüsse, Jazz und südamerikanische Musik. Gemeinsam mit Lulos einzigartiger Gitarrenkunst und Uli Krämer an der Percussion verspricht dieser Abend ein musikalischer Hochgenuss für die Sinne zu werden.

Die Acoustic Lounge findet am Freitag, 25. Oktober 2019 um 20 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr, die Karten sind für 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse erhältlich. Entweder direkt vor Ort im JUKZ, Wilhelmstraße 59 oder telefonisch unter 02621 50604 sowie per Mail an jukz@lahnstein.de.

Fotos: Lulo Reinhardt, El Macareno

Quelle: Stadtverwaltung Lahnstein

veröffentlicht am: 30.09.2019