Stadtverwaltung, Polizei und SWN warnen vor Kriminellen, die an der Haustür klingeln – Aktuelle Masche: Falsche Stadtwerkemitarbeiter

Trickbetrüger haben in den vergangenen Tagen vermehrt im Neuwieder Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben und versucht, sich Zugang zu Häusern zu verschaffen. Mit der aktuellen Masche, sich als Mitarbeiter der Stadtwerke (SWN) oder Servicebetriebe (SBN) auszugeben, hatten sie leider jüngst durchaus beträchtlichen Erfolg. Stadtverwaltung, Polizei und Stadtwerke mahnen daher ausdrücklich noch einmal zur Vorsicht und bitten auch, Menschen in der eigenen Umgebung zu sensibilisieren. „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Verdächtige Wahrnehmungen sollen unmittelbar der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet werden“, appelliert Polizeikommissarin Teresa Gassen.

In den aktuellen Fällen versuchen die Betrüger unter einem Vorwand, zu zweit ins Haus zu gelangen. Wie die Stadtwerke informieren, haben sich manche als Zähler-Ableser ausgegeben, anderen gaben eine Abwasser- und Kanalprüfung vor. Angeblich musste dann die Toilettenspülung betätigt werden, um den Ablauf zu prüfen. Für diese „Leistung“ sind anschließend mehrere Hundert Euro verlangt worden. Vor allem aber versuchen die Betrüger sich zu trennen, sodass nur einer von ihnen im Blickfeld des Hausbewohners bleiben kann. Der andere nutzt das, um nach Geld und Wertsachen zu schauen und diese zu stehlen.

Die Stadtwerke weisen in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich darauf hin, dass die Jahresablesungen nur Anfang Dezember stattfinden und dies ausschließlich per Karte geschieht. Es kommen keine Mitarbeiter zur Ablesung der Zählerstände an die Haustür. Auch „Ausweise“ von Firmen können heute leicht gefälscht werden. Der Appell lautet daher, im Zweifel einfach den vorgeblichen Anbieter selbst zu kontaktieren und nachzufragen. Die SWN sind unter Tel. 02631/850 erreichbar.