Bendorf. Am Freitag, 3. November, 19 Uhr steht das Lied „Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn“ im Mittelpunkt der Bendorfer Marktmusik in der Kirche St. Medard.

Ein Text, der einen christlichen Bezug zu all den Trauer- und Gedenktagen des Novembers in Erinnerung ruft. Die Melodie ist in katholischen Kreisen auch bekannt im Zusammenhang mit dem Text „Beim letzten Abendmahle“.

Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, das Lied mitzusingen, begleitet von Horn und Orgel, eingeleitet von einem Choralvorspiel der amerikanischen Komponistin Emma Lou Diemer.

Armin Schmack, Hornist beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie, konnte nach der Absage des Ensembles Pentecoste sehr schnell für die Mitgestaltung der 81. Marktmusik gewonnen werden.

Seit vielen Jahren musiziert er zusammen mit Gisbert Wüst innerhalb Deutschlands. Auf dem Programm stehen Werke von Bernhard Krol aus der „Missa muta“, der „Stillen Messe“, ein Stück, das die Ausübenden auf Einladung Krols anlässlich des 80. Geburtstages in Stuttgart gespielt haben.

Weiterhin gelangt die 2. Rhapsodie von Bernhard Wayne Sanders zu Aufführung, einem in Tuttlingen wirkenden Kirchenmusiker und Komponisten.

Bernhard Eduard Müllers zutiefst romantisches Gebet – „Adagio religioso“ erklingt als Einstimmung auf das gemeinsame Gebet „Vater unser“.

Ein Choralvorspiel von Johannes Brahms leitet das „Miserere“ aus Krols „Missa muta“ zum Ausklang ein.

Lydia Thomanek moderiert die Marktmusik, die wie immer nach dem Läuten der Abendglocke um 19 Uhr beginnt.