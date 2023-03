Am Donnerstag, den 23. März werden in der Zeit von 06:30 – 14:30 Uhr die Stützen der mobilen Hochwasserschutzwand in den Stadtteilen Lützel und Neuendorf abgebaut. Wie im vergangenen Jahr wurden die Stützen der mobilen Hochwasserschutzwand im Oktober vorsorglich aufgebaut und werden nun wieder entfernt und eingelagert. Die Bevölkerung wird gebeten, die betroffenen Bereiche entlang der Hochwasserschutzwand frei zu halten und die ausgewiesenen Parkverbote zu beachten, damit ein reibungsloser Abbau erfolgen kann.