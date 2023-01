Filmvorführung am Sonntag, 22. Januar im Lahnsteiner Kino

Lahnstein. Aus ehemaligen Feinden sollten Freunde werden – das war das Ziel des Élysée-Vertrags. Keine Selbstverständlichkeit nur 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast den „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“ – kurz Élysée-Vertrag.

Zum 60. Jubiläum dieses Fundaments der engen deutsch-französischen Freundschaft laden die Stadt Lahnstein und die Partnerschaft Lahnstein-Vence-Ouahigouya am Sonntag, 22. Januar um 11 Uhr zur Vorführung des Films „De Gaulle und Adenauer – eine deutsch-französische Freundschaft“ in das Kino am Turmplatz in Oberlahnstein ein. Der Eintritt ist frei.

Die Dokumentation von Werner Biermann und Kristian Kähler nahm den 50. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages zum Anlass, die besondere Beziehung zweier Staatsmänner sowie das konfliktreiche Verhältnis der beiden Nachbarländer zu beleuchten.