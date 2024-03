Der 1. Bauabschnitt in der Pastor- Klein- Straße und der 1. Bauabschnitt in der Peter- Klöckner- Straße werden bis auf die Asphaltdeckschicht in Kürze fertiggestellt werden, wie das Tiefbauamt der Stadt Koblenz mitteilt.

In der Woche vor Ostern (13. Kalenderwoche) werden dann am Rauentaler Moselbogen die Arbeiten im 2. Bauabschnitt in der Pastor-Klein-Straße aufgenommen. Dieser beginnt auf Höhe des sich im Bau befindlichen Moselbades und endet rund 150 Meter weiter in Richtung Peter-Klöckner-Straße. Der Ausbau dieses Abschnitts erfolgt unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr wird wie bisher unter einer Einbahnstraßenregelung durch die Pastor-Klein-Straße geführt. Die Bauzeit für diesen Abschnitt wird auf rund sechs Monate veranschlagt.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme. Weitere Informationen zu dem gesamten Ausbau findet sich im Internet unter www.koblenz-baut.de/grossprojekte/

Der Ausbau in der Pastor-Klein-Straße ist in vollem Gange. In der Woche vor Ostern startet nunmehr der zweite Bauabschnitt. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf