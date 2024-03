Nach dem kalendarischen und meteorologischen Frühlingsanfang startet auch die Sayner Hütte in den Lenz und wartet zum Beginn der Saison gleich mit mehreren spannenden Veranstaltungen auf. So steht bei einer Führung am 1. April um 11 Uhr die Architektur- und Technikgeschichte der 1830 vollendeten Gießhalle mit Hochofen im Fokus. Am gleichen Tag kann man in einer szenischen Führung „Charlotte Althans geistreiche Anekdoten“ erleben: Die Frau des Hüttenkonstrukteurs Carl Ludwig Althans plaudert über ihre Erfahrungen rund um den Bau der damals neuen Gießhalle und zeigt bei einem Gläschen Likör auch ihren persönlichen Eisenschmuck. Auch am 21. April wird um 14.30 Uhr eine Führung durch die Sayner Hütte als Leuchtturm der Industriegeschichte angeboten. Da die Teilnehmerzahl bei den Führungen jeweils begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail unter info@saynerhuette.org erforderlich; Treffpunkt ist stets das Besucherzentrum in der Krupp’schen Halle, Informationen zu den Eintrittspreisen gibt es unter www.saynerhuette.org.

Am 6. und 7. April findet in der Sayner Hütte die Ausstellung „WERTE 2024“ statt und bietet interessante und vielseitige Einblicke in die traditionelle Handwerkskunst. Spezialisten, Restauratoren und Handwerksbetriebe präsentieren ihre Erzeugnisse und Dienstleistungen. Auch das Genusshandwerk ist mit seinen kulinarischen Kreationen vor Ort.

Ein konzertantes Highlight ist am 13. April die Aufführung der „Carmina Burana“ von Carl Orff. In der Gießhalle sind neben den Chören der Singschule Koblenz, dem Konzertchor Collegium Vocale Koblenz und dem Vokalensemble an der Liebfrauenkirche Koblenz Solisten und das Schlagwerkensemble des Landesmusikgymnasiums Montabaur zu erleben. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es im Internet unter www.ticket-regional.de und bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen.