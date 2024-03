Eröffnungsfeier am Tag der Städtebauförderung steigt am 4. Mai

Ein gemütlicher Spaziergang am Rhein, vielleicht ein kühles Getränk in der Hand, so lassen sich schöne Abende in der Deichstadt Neuwied verbringen. Die neu gestaltete Deichuferpromenade eignet sich dazu hervorragend. Seit Fertigstellung genießen Bürger und Gäste der Stadt diesen ruhigen Ort am Wasser gleichermaßen. Der untere Abschnitt der Marktstraße ist ebenfalls fertiggestellt und die Arbeiten auf dem Marktplatz sind auf der Zielgeraden. Das soll am Samstag, 4. Mai, dem Tag der Städtebauförderung, mit allen Neuwiederinnen und Neuwiedern sowie Gästen der Stadt bei Musik und Tanz in lockerer Picknick-Atmosphäre gefeiert werden. Die Eröffnungsfeier steigt ab 18 Uhr unter dem Motto „Vom Markt zum Deich“. Dann wird auch die neue Beleuchtung der Deichmauer eingeschaltet.

In Neuwied bewegt sich derzeit viel. Und wo gebaut wird, kommt es zu Einschränkungen für die Anlieger. Während der Bauphase müssen Umwege in Kauf genommen werden und auch Baulärm ist da nicht vermeidbar. Doch wenn die Maßnahmen einmal umgesetzt sind, entstehen Orte mit hoher Aufenthaltsqualität und moderner Infrastruktur. „Der Weg dorthin scheint lang, doch er lohnt sich: Die neu gestalteten Bereiche wie die untere Marktstraße und die Deichuferpromenade sind gute Beispiele. Diese Erfolge bei der Aufwertung unserer Innenstadt wollen wir anlässlich des Tags der Städtebauförderung mit allen Neuwiederinnen und Neuwiedern zusammen feiern“, lädt Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig ein.

Um 18 Uhr übergibt OB Jan Einig in einer offiziellen Eröffnungsrede die neu gestalteten Flächen symbolisch an die Deichstädter. Danach wird in gemütlich-ungezwungener Atmosphäre gefeiert: Auf dem Marktplatz, der Marktstraße und der Deichuferpromenade sorgen gleich fünf Musik-Acts für Live-Unterhaltung. Tänzerische Auftritte liefern Neuwieder Tanzschulen. Auf der gesamten Veranstaltungsfläche laden an diesem Abend unterschiedliche Sitzmöglichkeiten vom Strandkorb bis zur Biertischgarnitur zum Verweilen ein. Die lokale Gastronomie bereitet ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken für alle vor, die kein eigenes Picknick mitbringen. Ob beim Genießen des DJ-Set am Pegelturm oder beim Schlendern von Musikbühne zu Musikbühne – überall lassen sich gemütlichen Fleckchen finden.

Und auch sonst ist am 4. Mai einiges los in Neuwied: „Kunst im Karree“ lädt von 11 bis 18 Uhr ein, Kunst in historischen Höfen und neuen inspirierenden Locations in der Neuwieder Innenstadt zu erleben. Am gleichen Tag eröffnet auch die Sandskulpturen-Ausstellung. Die Feuerwehr der Stadt Neuwied hält zudem am Deichufer ihren Hochwasserinformationstag ab. Da lohnt es sich, bei einem Besuch in der Neuwieder Innenstadt gleich mehrere Anlässe miteinander zu verbinden!

Der Tag der Städtebauförderung ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, Deutschem Städtetag und Deutschem Städte- und Gemeindebund. Bundesweit informieren an diesem Tag Städte und Gemeinden über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung.

Zum Bild: Die Fertigstellung der Deichuferpromenade sowie der Beleuchtung der Deichmauer und weiterer Bereiche wird am 4. Mai in Neuwied gefeiert. (Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange)