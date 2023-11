Jubiläumsfeier der NaturFreunde Leutesdorf – Landrat Achim Hallerbach würdigt sinnstiftenden Dienst am Allgemeinwohl

Leutesdorf. Ihr Engagement gilt zu hundert Prozent dem Schutz der Natur; mit ihrem 100-jährigen Bestehen haben die NaturFreunde Leutesdorf diese Topleistung nun auch in zeitlicher Hinsicht erbracht. Da ist also gleich doppelt alles im grünen Bereich.

Auf der Jubiläumsfeier im Gemeindezentrum hob Landrat Achim Hallerbach den ehrenamtlichen Einsatz der Natur-Freunde um ihren Vorsitzenden Joachim Schimikowski vor zahlreichen Gratulanten aus der gesamten Region, darunter Bürgermeister Jan Ermtraud und Ortsbürgermeister Heinz-Willi Heisterkamp, als sinnstiftenden Dienst am Allgemeinwohl hervor.

„Heimatpflege ist kein Selbstzweck, sondern nützt uns allen. Der Klimawandel hat die öffentliche Wahrnehmung in Richtung eines sensiblen Umgangs mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen geschärft“, stellte Achim Hallerbach fest.

Das Schlagwort vom „Sanften Tourismus“ sei bei den NaturFreunden keine vorübergehende Mode-Erscheinung, vielmehr sei der Grundgedanke, sich in der Natur zu erholen, sie aber gleichzeitig zu schützen und zu bewahren und junge Menschen an einen sorgsamen Umgang mit der Natur heranzuführen, bei den Naturfreunden seit 100 Jahren eine fundamentale Handlungsanleitung.

Im wörtlichen Sinne „Spitze“ ist der naturfreundliche Einsatz des Leutesdorfer Vereins auch im Hinblick auf dessen touristisches Highlight – der in luftiger Höhe direkt am Rheinsteig gelegenen Edmundhütte. Über die Funktion als Vereinsheim hinaus, lassen die Mitglieder auch viele andere Naturliebhaberinnen und –liebhaber an ihren Vereinszielen teilhaben.

“Mit Ihrem `Aushängeschild´ bescheren die NaturFreunde unserem Landkreis eine ganz besondere touristische Anlaufstelle; davon profitiert natürlich auch der Tourismus in unserer Region“, ist der Landrat dankbar, dass die idyllische Einkehrmöglichkeit im Herzen des Naturschutzgebietes „Langenbergskopf“ mit seltenen mediterranen Pflanzen und inmitten der Leutesdorfer Weinberge mit Blick auf den Rhein eine nahezu konkurrenzlose Stellung besitzt.

Da gerade Alleinstellungsmerkmale stetiger Pflege bedürfen, haben die NaturFreunde als nächstes Großprojekt die Dacherneuerung der Edmundhütte in Planung. Auch in diesem konkreten Zusammenhang rief der Landrat zur Unterstützung der „spannenden Aufgaben“ der NaturFreunde durch Spenden auf.

Nach den Erläuterungen zur Entstehung des Vereins und den Gratulationen, wurde die Ausstellung “100 Jahre Naturfreunde” im Dorfmuseum eröffnet.

Herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren NaturFreunde Leutesdorf! Seine Gratulation an den Verein um seinen Vorsitzenden Joachim Schimikowski verband Landrat Achim Hallerbach mit dem Appell, das Engagement des Vereins für Natur und Umwelt zu unterstützen – einem Ansinnen, das auch Verbandsbürgermeister Jan Ermtraud gerne teilen konnte. Foto: Beate Kerres.