Mit dem Ende der Herbstferien in Rheinland-Pfalz steht auch die Bestandsaufnahme beim Geysir Andernach zu Verlauf der Saison 2023 an. Insgesamt haben in diesem Jahr 112.000 Besucher an der Geysir-Expedition teilgenommen, ein Plus von ca. 2.000 im Vergleich zum Vorjahr. Damit bleibt der Geysir Andernach eine der gefragtesten Ziele im Mittelrheintal. Die größte Besuchergruppe stellten mit einem prozentualen Anteil von ca. 60 % die Familien dar, gefolgt von den Einzelgästen und Gruppenbesuchern. Darüber hinaus haben 115 Schulklassen die Einrichtung besucht. Die Geysir-Expedition besteht jeweils aus dem Besuch des Museums, der Schifffahrt und dem Geysir. Für die Schulklassen ist die zudem die Buchung eines einführenden Workshop beim Besuch obligatorisch.

„Wir beweisen, dass auch in schwierigen touristischen Zeiten auf den Geysir Verlass ist und wir Gäste von nah und fern für das zeitlose Naturphänomen gewinnen können“, so das Fazit von Christian Greiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Geysir Andernach gGmbH, die im Auftrag der Stadt Andernach diese Einrichtung betreibt. „Wir danken vor allem den Kunden und Geschäftspartnern, die uns seit Jahren die Treue halten und vor allem auch die Qualität unseres Service zu schätzen wissen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende weiter. Trotz der auch für die Freizeit- und Tourismusbranche schwierigen Personalsituation, werden die Servicezusagen in vollem Umfang beibehalten. Ein Team von 35 Geysir-Scouts hat dies in der vergangenen Saison sichergestellt. Ein Umsatzwachstum konnten in den Bereichen „Schulklassen“ sowie in der „Kaffeebar“ verzeichnet werden. In der Kaffeebar hat sich die Anfang des Jahres vorgenommene Investition in eine Vergrößerung der Theke und Erneuerung der Kühlvitrine ausgezahlt.

Der Schwerpunkt in der Winterpause liegt auf der Revision der Exponate und der Instandsetzung der Kulisse. Außerdem muss neue Technik in den Bereichen Auftakt und Schieferhöhle im Museum installiert werden. Das Team arbeitet hart daran, die Expedition für die Besucher noch eindrucksvoller zu gestalten. „Im kommenden Jahr wird die Expedition mit Museum, Schiff und Geysir 15 Jahre. Auch das werden wir mit allen Geysir-Freunden feiern und immer Winter einige Überraschungen vorbereiten“ kündigt Geschäftsführer Christian Heller als Aussicht auf 2024 an. Der Geysir Andernach wird in den kommenden Jahren weiter in die Bildungsarbeit investieren, in Zeiten von gravierenden Veränderungen in Umwelt und Natur unerlässlich. Dazu gehört auch die Fortsetzung der Vortragsreihe „Naturphänomenal“.

Die Saison 2024 startet am 24.03.2024. Bewerbungen für das Scout-Team 2024 können an bewerbung@geysir-andernach.de bis zum 31.01.2024 gerichtet werden.

Aktuelle Informationen finden Sie unter:

www.geysir-andernach.de

Tel.:02632 958008 0.

Mail: info@geysir-andernach.de

Geysir Andernach gGmbH

Konrad-Adenauer-Allee 40

56626 Andernach

Ansprechpartner: Frau Bregita Eichelhardt