Hermann Thelen stellt seine Arbeit vor

Der Kalender 2024 “Engerser Erinnerungen” ist soeben wieder erschienen. Bei einer SPD-Vorstandssitzung stellte der Macher, Hermann Thelen, sein neuestes Werk vor: “Es ist die 36. Ausgabe des Jahreskalenders der SPD und wir sind alle beeindruckt”, fasste Stadtrat Henning Wirges das Empfinden der Anwesenden in die passenden Worte.

Hermann Thelen hat erneut mit Hilfe der Bürger historische Fotos aus Engers gesammelt und in diesem Kalender für 2024 veröffenlicht. Dieses Mal kommen beihaltet der Kalender folgende historische Fotos: “Bahnhof, Rosenmontagszug 1963, Dudehäusje, Kronprinz-Wilhelm-Brücke, Fronleichnamsprozession in den 1970ern,

Kirmesjahrgang 1041, Oberligafußball in den 1950ern, Gesellenhaus, Werftstraße in den 1950ern, Nepomuk-Statue am Rhein, Alte Wilhelmstraße und Brucknerstraße, sowie der 1. Engerser Weihnachtsmarkt 1976.”

Der Kalender ist ab sofort erhältlich zum gleichen Preis wie im Vorjahr in folgenden Geschäften (7,-€):

‘DGS-Getränkemarkt’, Neuwieder Str., ‘Kiosk 56’, Alleestr. und in der Gaststätte ‘Backöfchen’, Alte Schlossstr.

Beim Nussknackermarkt wird der Kalender am SPD-Stand ebenfalls wieder erhältlich sein.

Der Kalender kann auch individuell bestellt werden bei: SPD-Engers, Postfach 210 112, 56538 NR-Engers,

(Foto: privat/Ferhat Cato, v.l.n.r.). Sitzend: Silvia Jansen, Kalendermacher Hermann Thelen und Karin Junk-Mergheni, hintere Reihe: Ferhat Cato, Henning Wirges, Florian Garzombke, Michael Stunz und Josef Mergheni.