Neuwied räumt gemeinsam bei Aktionswoche auf

Plastikverpackungen auf dem Spielplatz, ein altes Sofa auf der Wiese, Autoreifen am Wegrand – Müll, wo er nicht hingehört. Weltweit setzen sich am 20. September Menschen beim World Cleanup Day – also dem Weltaufräumtag – für Besserung ein. Unter dem Motto: „Gemeinsam für eine saubere, gesunde und plastikmüllfreie Zukunft“ beseitigen sie den störenden Abfall in ihrer Umgebung. Bereits zum sechsten Mal räumt auch Neuwied gemeinsam auf. Zusammen mit der Bürgerinitiative „Cleanup Neuwied – Deichstadt Greenup“ und den Servicebetrieben (SBN) hofft die Stadt Neuwied auf zahlreiche Teilnehmende. Die Neuwieder Organisatoren ermöglichen eine flexiblere Planung: Von Montag bis Samstag, 16. bis 21., September veranstalten sie eine ganze Aktionswoche.

Mitmachen kann jeder: Vereine, Firmen, Schulen, Kitas oder auch Einzelpersonen wählen einen individuellen Termin innerhalb der Woche. Für ihren Aufräumeinsatz suchen sie eine Fläche aus – ob in der City, den Stadtteilen oder direkt „vor der Haustüre“. Selbstverständlich ist auch ein längerfristiges Engagement möglich: Die Cleanup-Bürgerinitiative trifft sich ganzjährig zu regelmäßigen Aufräumaktionen, befreit die Stadt dabei von Abfall und ruft die Einwohner zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Umweltschutz auf.

Noch nicht angemeldet? Um eine kurze Registrierung mit Sammelzeitraum sowie Einsatzort wird gebeten, damit die Standorte der Müllsammelpunkte gut geplant werden können. Der zusammengetragene Unrat wird dort abgelegt, um später von den SBN abgeholt und entsorgt zu werden. Auch in diesem Jahr stellen die SBN Hilfsmittel wie Warnwesten und Greifzangen zur Verfügung. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden alle, die mit anpacken wollen, auf der Homepage der Bürgerinitiative unter www.cleanup-neuwied.de.