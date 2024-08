Neuwied (ots) – Am Montagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 270 zwischen Fernthal und Epgert ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der / die Fahrerzeugführer/-in eines schwarzen SUV befuhr die Landesstraße in Richtung Fernthal. Im Kurvenbereich verstieß der / die Fahrerin gegen das Rechtsfahrgebot. Es kam zu einer Berührung mit den Außenspiegeln der begegnenden Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der / die Unfallverursacher/-in unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.