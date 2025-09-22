Der beliebte Wasserspielplatz am Deutschen Eck wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Grund hierfür ist ein weiterhin massiver Wasserverlust innerhalb der Rohrleitungs- und Versorgungssysteme der Anlage. Trotz verschiedener Abdichtungsmaßnahmen konnte das Problem bislang nicht behoben werden.

Fachfirmen und städtische Mitarbeitende arbeiten intensiv daran, die genaue Ursache des Wasseraustritts zu identifizieren und die Schäden nachhaltig zu beheben. Da betroffene Leitungsabschnitte freigelegt und umfangreich erneuert werden müssen, sind die erforderlichen Arbeiten sehr aufwendig. Eine sichere und zuverlässige Inbetriebnahme des Wasserspielplatzes ist deshalb in dieser Saison nicht mehr möglich.

Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bittet alle Kinder und Eltern um Verständnis.

Die Brunnenkolonne der Stadtgärtner setzt alles daran, nicht nur den aktuellen Schaden zu beheben, sondern auch die Grundlage für einen langfristig stabilen Betrieb des Wasserspielplatzes zu schaffen. Ziel ist es, die Anlage zur Saison 2026 vollständig instand zu setzen, technisch zu erneuern und in gewohnter Qualität wieder zugänglich zu machen – damit Familien auch künftig ein besonderes Freizeiterlebnis am Deutschen Eck genießen können.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wird in diesem Jahr nicht mehr geöffnet.